Familie floh zu Nachbarn, verbarrikadierte sich

Brutale Szenen haben sich am frühen Dienstagabend in Wien-Donaustadt abgespielt. Ein 30-Jähriger war in einer Wohnung völlig ausgerastet und hatte seine Freundin (30) und deren Vater (60) attackiert. Den Opfern gelang es, gemeinsam mit dem Kind der Frau, zu den Nachbarn zu fliehen und sich dort zu verbarrikadieren. Doch die Wut des Mannes kannte keine Grenzen ...