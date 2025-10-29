USA reduzieren Truppen an NATO-Ostflanke in Europa

NATO: „Nicht ungewöhnlich“

Das Vorgehen sei „nicht ungewöhnlich“, sagte ein NATO-Beamter in Brüssel. Man stehe in engem Kontakt mit den US-Behörden, „um sicherzustellen, dass die NATO ihre robuste Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung beibehält“. Am Bekenntnis der USA zur NATO gebe es keine Zweifel. „Selbst mit dieser Anpassung bleibt die US-Truppenpräsenz in Europa größer als sie es seit vielen Jahren war, mit deutlich mehr US-Truppen auf dem Kontinent als vor 2022“, sagte der Beamte.