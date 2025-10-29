Klagen gegen Pensionisten: Jetzt spricht Strache

Zeit in der Öffentlichkeit sowieso vorbei?

Dass das gar kein gutes Bild bei Herr und Frau Österreicher hinterlasse, wisse er aber sehr wohl. Das sei dem 56-Jährigen aber nicht mehr so wichtig: „Meine politische Karriere in der Öffentlichkeit ist für mich Vergangenheit.“ Er wolle vor allem seine Familie schützen, die unter der unwahren Berichterstattung sehr gelitten hätte: „Meine Kinder und auch Enkelkinder werden das lesen und ich kann zumindest sagen, dass ich gegen diese Personen rechtlich vorgegangen bin.“ Die sich jedoch – laut eigenen Angaben – mit existenzbedrohenden Zahlungen konfrontiert sahen ...