Heli-Absturz, Schicksal der Bergsteiger ungewiss

Verbleib der Bergsteiger unklar

Nun gerieten erneut Bergsteiger in Not: Ein Hubschrauber, der Eingeschneite vom Basislager holen sollte, verunglückte beim Landeversuch. Ein Video zeigt, wie der Heli auf dem Schnee ausrutschte und umkippte. Der Pilot überlebte laut der Luftfahrtbehörde Nepals, über den Verbleib der in Not geratenen Bergsteiger gibt es bislang keine Informationen. Die Zugänge zum Mount Everest von Nepal und Tibet aus wurden am Mittwoch für Touristen vorerst gesperrt.