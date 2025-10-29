Frau kauft Goldmünze und erhält eine alte Gurke

Vater zahlte ohne Nachfragen

Diesen Plan durchkreuzte allerdings ihr eigener Vater, der zu Hause war, als die Sendung im oberpfälzischen Birgland ankam. Er nahm das Paket laut Polizei „ungeprüft entgegen“ und zahlte die vereinbarten 3300 Euro – ohne Nachfragen zu stellen. Am Abend öffnete die Frau das Paket und musste zu ihrem Entsetzen feststellen, dass darin lediglich eine alte Gurke lag.