Sexualstraftäter bekam Geld bei Abschiebung

Über 500 Euro, um ihn „ruhig zu stellen“

Doch die Abschiebung verlief nicht ganz reibungslos. Der Äthiopier drohte damit, die Rückreise stören zu wollen. Um das zu verhindern, hat ihm die Regierung eine beträchtliche Summe Geld gezahlt: 500 Pfund (umgerechnet fast 570 Euro) erhielt der Straftäter, um sicherzustellen, dass er sich während der Rückführung in sein Heimatland ruhig verhält. Denn eine Störung der Abschiebung hätte den Prozess verlangsamt und noch teurer werden lassen können.