Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot

Um 15.30 Uhr in der Klinik, um 19.30 Uhr in den Heli

Das Problem: Das einzige zu der Zeit im Dienst stehende Notfall-Team der SALK war mit einem anderen Notfall beschäftigt. Wie im Fall der Mühlviertlerin versuchte das Salzburger Spital, den Patienten in einem anderen spezialisierten Krankenhaus behandeln zu lassen: beispielsweise im Linzer Kepler-Uniklinikum. Um 18.30 Uhr, drei Stunden nach der Ankunft im Spital, war der Patient noch immer im Salzburger Uniklinikum, wartete noch immer auf den Not-Eingriff. Und erlitt zu dem Zeitpunkt einen Kreislaufstillstand. Der 79-Jährige konnte reanimiert werden.