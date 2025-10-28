Armee soll Japaner vor Bärenangriffen schützen

Bereits zehn Todesopfer

Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi antwortete darauf, dass die Regierung „die Fähigkeiten und Befugnisse“ voll ausschöpfen werde, um die Sicherheit wiederherzustellen. Ein Beamter des Umweltministeriums, das die Bärenangriffe überwacht, bestätigte, dass es in diesem Jahr bereits zehn Tote gegeben hat. Das jüngste Opfer sei in der vergangenen Woche im Bergdorf Akita angegriffen und tödlich verletzt worden.