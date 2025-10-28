Täter nutzten Wohnungen als Drogen-Depots

Bereits seit mehreren Monaten hatten Ermittler des Landeskriminalamts und des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Graz eine größere Tätergruppe im Blickfeld, die im großen Stil mit Drogen handelt. Im Zentrum stehen ein Türke (50) und ein Syrer (26). Die beiden sollen die führenden Köpfe eines seit mehreren Jahren aktiven Suchtgift-Kreises sein und den Handel als auch Haupt-Einnahmequelle für ihre Familien angesehen haben. Dasselbe gilt für ihre Mitarbeiter – hauptsächlich Asylwerber oder subsidiär Schutzberechtigte aus unterschiedlichen Ländern.