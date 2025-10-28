Vorteilswelt
Großer Zugriff in Graz

Täter nutzten Wohnungen als Drogen-Depots

Steiermark
28.10.2025 09:22
Ein Auszug der bei den Hausdurchsuchungen sichergestellten Ware
Ein Auszug der bei den Hausdurchsuchungen sichergestellten Ware(Bild: Krone KREATIV/LPD Stmk)

Einmal mehr gelang der steirischen Polizei ein Schlag gegen die Drogenkriminalität. Diesmal flog ein Ring in Graz auf, der mit mehreren Kilos Gift gehandelt haben soll. Einmal mehr sticht die große Brutalität, mit der agiert wurde, ins Auge. 

Bereits seit mehreren Monaten hatten Ermittler des Landeskriminalamts und des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Graz eine größere Tätergruppe im Blickfeld, die im großen Stil mit Drogen handelt. Im Zentrum stehen ein Türke (50) und ein Syrer (26). Die beiden sollen die führenden Köpfe eines seit mehreren Jahren aktiven Suchtgift-Kreises sein und den Handel als auch Haupt-Einnahmequelle für ihre Familien angesehen haben. Dasselbe gilt für ihre Mitarbeiter – hauptsächlich Asylwerber oder subsidiär Schutzberechtigte aus unterschiedlichen Ländern. 

So gut wie jedes Mitglied war mit Waffen ausgestattet, trug diese stets bei sich und zögerte ...
Bewaffnet und brutal
Gefährlicher Drogenring gesprengt, Polizei warnt!
Gemeinsam sollen sie das Gift, vorwiegend Kokain und Marihuana, in Wohnungen deponiert und von dort aus an die Dealer verteilt haben. Abnahme fand der Stoff hauptsächlich im Rotlichtmilieau, in der Gastronomie und beim Laufpublikum in Grazer Parkanlagen. Polizei-Pressesprecher Markus Lamb berichtet von Cannabis-Mengen im zweistelligen Kilobereich und mindestens vier Kilo Kokain. 

Drogen als Haupteinnahmequelle
Bereits am 20. Oktober schlug die Polizei mit zahlreicher Unterstützung aus anderen steirischen Bezirken, dem Einsatzkommando Cobra und der Fremdenpolizei, zu. Insgesamt wurden bei zwölf Hausdurchsuchungen elf Personen festgenommen. Es handelt sich vorwiegend um flexibel agierende Männer zwischen 24 und 52 Jahren aus Österreich, Syrien, Afghanistan, Slowenien, Rumänien, Türkei und Tschetschenen, berichtet die Polizei. 

Eine besorgniserregende Entwicklung setzt sich auch bei dieser Geschichte fort: Massive Gewalteinwirkungen zur Einschüchterung, gefährliche Drohungen, Nötigungen untereinander und konkurrierenden, illegalen Händlern gegenüber, haben Einzug gefunden. In Hinsicht darauf ist das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz mit intensiven Ermittlungen beschäftigt. 

