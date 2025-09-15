Großer Drogenprozess: Opfer erpresst und gefoltert

Mit von der Partie war auch ein Jugendfreund (26) des 30-jährigen, inhaftierten Drogen-Chefs, der nicht einmal vor Folterhandlungen zurückschrak. So soll er einem Opfer mit einer Nagelschere mehrmals in den Oberschenkel und mit einem Messer in den Oberarm gestochen haben – nur schwer zu ertragende Fotos und Videos liegen der Polizei vor. Anderen brach er mit einem Faustschlag ins Gesicht den Unterkiefer, oder drohte mit an den Kopf gehaltener, geladener Pistole, die Familie zu töten, sollte das Opfer nicht für ihn dealen.