Deutsche Kampfjets nach Polen beordert

Nach zahlreichen Drohnensichtungen im NATO-Luftraum und dessen wiederholter Verletzung durch russische Jets arbeitet die Militärallianz derzeit an der gemeinsamen Errichtung eines Drohnen-Schutzwalles. Hierbei stehen vor allem die baltischen Staaten und die Ostflanke im Fokus. Dort verstärkt nun auch Deutschland seine Kampfjet-Präsenz.
Mehrere Eurofighter der Bundeswehr sollen auf dem polnischen Militärflugplatz Malbork stationiert werden. „Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen“, gab Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius am Mittwoch am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel bekannt. Die genaue Anzahl der Kampfjets wurde nicht mitgeteilt. Man wolle aber an der NATO-Ostflanke „noch aktiver, noch präsenter und sichtbarer“ werden, so Pistorius.
Pistorius: „Kein Schuss, aber Provokationen“
Die aktuelle Situation hatte der SPD-Politiker vor wenigen Tagen mit dem Kalten Krieg verglichen. „Es fällt kein Schuss, aber es gibt Provokationen.“ Derzeit seien es „hybride Angriffe“. Die jüngsten Drohnenvorfälle lastete der Minister Russland an. „Niemand sonst hat ein Interesse, in großer Zahl Drohnen nach Dänemark oder nach Polen zu schicken“, sagte er.
Hinsichtlich Analysen, wonach Russland 2029 zu einem Angriff auf NATO-Territorium in der Lage sein könnte, sagte Pistorius: „Vorsicht an der Bahnsteigkante, das wird häufig falsch verstanden.“ Sowohl dem deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) als auch dem deutschen Verteidigungsministerium zufolge wird Russland seine Streitkräfte „um das Jahr 2029 so weit rekonstituiert haben“, dass es „zu einem Angriff auf NATO-Gebiet in der Lage wäre“: „Das heißt nicht, dass Putin tatsächlich diesen Schritt geht, aber er könnte es“, führte Pistorius aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.