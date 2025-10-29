„Schweinebauern zahlen die Zeche für Autobauer“

Wichtigste Zeit des Jahres beginnt

Auch größere steirische Schlachthöfe liefern regelmäßig mehrere Container dieser Ware via Cargo Center und dem Hafen Koper nach China. Entscheidender ist aber, dass Länder wie Spanien und Dänemark, die besonders viel nach Fernost exportieren, nun mit ihrer Ware den europäischen Markt fluten und so den Preis nach unten drücken – bei Mastschweinen, aber auch bei Ferkeln. Spitz formuliert: „Die Schweinebauern zahlen die Zeche für die Autobauer. Seit dem Sommer gab es ein Minus von 22 Prozent. Wir hoffen zumindest auf Stabilität.“ Mit Advent und Weihnachten steht nämlich eine der wichtigsten Zeiten des Jahres bevor.