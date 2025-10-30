Freerider Clemens Kaudela über Mut und Wahnsinn

Rote Felsen, brennende Sonne, und ein Hang, so steil, dass man selbst fürs Runtergehen ein Sicherungsseil benötigt: Die Red Bull Rampage in Utah (USA) ist kein normales Mountainbike-Rennen – sie ist das verrückteste Freeride-Event der Welt. Hier bauen die besten Biker der Erde ihre eigene Strecke in den bröseligen Wüstenfelsen, springen über 20-Meter-Drops und landen oft nur Zentimeter vom Abgrund entfernt. Kein Wunder, dass das Spektakel auch heuer wieder weltweit für Schlagzeilen sorgte – und zwar nicht nur wegen spektakulärer Runs, sondern auch wegen brutaler Stürze.