Neuer Glanz für gebrauchte Fahrräder und E-Bikes!

Sicherheit & Transparenz: Der Zustand von Akku, Motor, Elektronik und Rahmen ist dokumentiert. Oft wird der Alterungszustand von Akkus (Ladezyklen, verbliebene Kapazität) offengelegt.

Garantie & Service: Viele Anbieter gewähren Garantie auf zentrale Komponenten (Motor, Akku, Elektronik) – etwas, das bei klassischen Gebrauchten fehlt.

Qualitätsstandard: Ein standardisierter Prüfungsprozess stellt sicher, dass nur funktionsfähige Räder verkauft werden.

Preisvorteil gegenüber Neurädern: Einsparungen von 30 bis 60 Prozent sind möglich, je nach Marke, Zustand und Angebot.

Nachhaltigkeit: Durch Wiederverwendung wird der ökologische Fußabdruck verringert – weniger Materialverbrauch, weniger Elektroschrott.