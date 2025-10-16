Genussradfahren auf den Spuren des Terminators!

Die „I’ll be back“-Genussradtour ist somit mehr als eine weitere Radroute – sie ist eine Reise durch Geschichte, Natur und Lebensgefühl. Sie zeigt, wo ein Bub aus der Steiermark Weltgeschichte schrieb und wo man heute mit jedem Tritt in die Pedale ein Stück Heimat spürt. „I’ll be back“ – dieser Satz bekommt hier eine neue Bedeutung. Denn wer einmal durch diese Landschaft gefahren ist, der kommt garantiert wieder.