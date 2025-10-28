„Wir müssen weg von einer Politik des Verhinderns“

Zurück an den Start muss das geplante Hotelprojekt „Carpe Solem“ in der Axamer Lizum, wie die „Krone“ berichtete. Grund dafür ist ein Bescheid des Landesverwaltungsgerichtes. Aus diesem geht hervor, dass etwa bei den Ausgleichsmaßnahmen zur Bodenversiegelung und in anderen Punkten hinsichtlich des Natur- und Tierschutzes nachgebessert werden muss.