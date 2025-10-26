Tirol: Großprojekt muss wieder zurück an den Start

Ausgleichsmaßnahmen und Beleuchtung im Visier

Dieser Ansicht stimmt auch das Landesverwaltungsgericht zu. Dazu heißt es wörtlich: „Die angeführte Ausgleichsmaßnahme A-2 zum Schutz heimischer Pflanzen und deren Lebensräume ist durch eine landschaftspflegerische Begleitplanung in Abstimmung mit der ökologischen Bauaufsicht auszuarbeiten und zu ergänzen. Dieser landschaftspflegerische Begleitplan ist der Behörde rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen und bei positiver Rückmeldung fristgerecht bis spätestens Fertigstellung des Hotelprojektes umzusetzen.“