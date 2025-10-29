Samtige Kürbissuppe mit Kokos verfeinert

Kürbissuppe einmal anders. Mit Peter Lehners Rezept wird die herbstliche Kürbissuppe auf ein ganz neues Geschmacksniveau gehoben. Die Kokosmilch, das Zitronengras und der Ingwer verleihen der Kürbissuppe 2.0 den Extrakick am Gaumen. Dazu gibt es einen köstlichen Kürbisstrudel. Unbedingt ausprobieren!
Kokos-Kürbissuppe
Zutaten: 200g Schalotten, 500g Hokkaido Kürbis, ½ Knolle Ingwer,200g Butter, 2 Stangen Zitronengras, 500ml Gemüsefond, 250ml Kokosmilch, Sal, Zitrone, Chili, 1 TL rosa Pfeffer
Zubereitung:
Schalotten in feine Streifen schneiden und in Butter 5 Minuten glasig schwitzen. Ingwer und Zitronengras hinzufügen und mitschwitzen. Kürbis entkernen und in grobe Würfel schneiden. Den gewürfelten Kürbis dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Chili würzen. Mit Fond und Kokosmilch aufgießen. Kürbis weichkochen, Zitronengras herausnehmen und alles glatt mixen. Mit Zitrone abschmecken.
Kürbisstrudel
Zutaten: 250g geriebener Hokkaido Kürbis, 100g fein geschnittene Schalotten, 50g getrocknete gehackte Marillen, Thymian, Salz, Pfeffer, Chili, Zitrone, 50g Butter
Zubereitung:
Die Schalotten halbieren und in Butter anschwitzen. Die restlichen Zutaten hinzufügen und mit Zitrone, Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken. Abkühlen lassen und straff in den Strudelteig einwickeln. Mit Ei bestreichen und bei 180°C ca. 15 Minuten oder goldbraun backen.