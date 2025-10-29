Samtige Kürbissuppe mit Kokos verfeinert

Kürbissuppe einmal anders. Mit Peter Lehners Rezept wird die herbstliche Kürbissuppe auf ein ganz neues Geschmacksniveau gehoben. Die Kokosmilch, das Zitronengras und der Ingwer verleihen der Kürbissuppe 2.0 den Extrakick am Gaumen. Dazu gibt es einen köstlichen Kürbisstrudel. Unbedingt ausprobieren!