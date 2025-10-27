„Schönster Junge der Welt“ Björn Andrésen ist tot

Film ruinierte „mein Leben“

In einem Interview mit einer schwedischen Zeitung erzählte er zudem über seinen Durchbruch: „Visconti benahm sich wie ein Raubtierkapitalist, der nicht davor zurückschreckte, einen Teenager zu benutzen, um seinen Film zu verkaufen. Hätte ich heute gesehen, dass jemand so behandelt wird, wie ich damals, ich hätte eingegriffen.“