Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tod in Venedig“-Star

„Schönster Junge der Welt“ Björn Andrésen ist tot

Society International
27.10.2025 11:47
Als Teenager wurde Björn Andrésen mit seiner Rolle in „Tod in Venedig“ berühmt. Der Erfolg war ...
Als Teenager wurde Björn Andrésen mit seiner Rolle in „Tod in Venedig“ berühmt. Der Erfolg war mehr Fluch als Segen, wie der Schauspieler später verriet. Jetzt ist Andrésen im Alter von 70 Jahren gestorben.(Bild: ALFA CINEMATOGRAFICA / Mary Evans / picturedesk.com)

Er ging als „schönster Junge der Welt“ in die Filmgeschichte ein, doch seine Rolle in „Der Tod in Venedig“ war mehr Fluch als Segen. Jetzt ist der schwedische Schauspieler Björn Andrésen im Alter von 70 Jahren gestorben, wie Regisseur Kristian Petri der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ bestätigte.

0 Kommentare

Regie-Legende Luchino Visconti machte Andrésen mit 15 Jahren unsterblich: mit der Rolle des engelsgleichen Tadzio in der Verfilmung von Thomas Manns „Der Tod von Venedig“. Visconti verlieh Andrésen damals den Titel „dr schönste Bub der Welt“ – ein Satz, der ihn zwar berühmt machte, ihn aber auch sein Leben lang verfolgte. 

„Ich hatte keine Kontrolle“
Sein Film-Debüt feierte der schwedische Schauspieler 1970 im Film „Eine Liebe“. Kurz darauf wurde er von Visconti entdeckt, die Rolle in „Tod in Venedig“ machte ihn über Nacht weltberühmt. „Ich hatte keine Kontrolle. Niemand schützte mich“, verriet Andrésen später. 

In der Doku „Världens vackraste pojke“ (übersetzt: „Der schönste Junge der Welt“) sprach der Schauspieler 2022 ganz offen über die Schattenseiten des Ruhms.

Björn Andrésen sprach in der Doku „Der schönste Junge der Welt“ über den Fluch, den seine Rolle ...
Björn Andrésen sprach in der Doku „Der schönste Junge der Welt“ über den Fluch, den seine Rolle in „Der Tod in Venedig“ mit sich brachte.(Bild: Courtesy Everett Collection / Everett Collection / picturedesk.com)

Film ruinierte „mein Leben“
In einem Interview mit einer schwedischen Zeitung erzählte er zudem über seinen Durchbruch: „Visconti benahm sich wie ein Raubtierkapitalist, der nicht davor zurückschreckte, einen Teenager zu benutzen, um seinen Film zu verkaufen. Hätte ich heute gesehen, dass jemand so behandelt wird, wie ich damals, ich hätte eingegriffen.“

Doch Andrésen verriet auch, dass er mit diesem Teil seines Lebens Frieden geschlossen habe. „Ich kann nicht ewig jammern, dass der Film mein Leben ruiniert hat. Ich habe überlebt.“

Privater Schicksalsschlag
Auch privat musste Andrésen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sein Sohn Elvis starb 1986 mit nur knapp neun Monaten an plötzlichem Kindstod, während der Schauspieler neben ihm schlief. Andrésen gab sich die Schuld am Tod seines Sohnes, stürzte in eine tiefe Depression, versuchte seinen Schmerz mit Alkohol und Tabletten zu betäuben.

Björn Andrésen war unter anderem in Serien wie „Gentlemen & Gangsters“ oder im Horrorfilm „Midsommar“ zu sehen. Außerdem stand er als Keyboarder auf der Bühne. Woran der Schauspieler starb, ist nicht bekannt. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.753 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
127.307 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
109.431 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Society International
„Tod in Venedig“-Star
„Schönster Junge der Welt“ Björn Andrésen ist tot
Komplett neuer Look!
So sieht Sydney Sweeney nicht mehr aus
Demi Moore:
Darum war es Cruise peinlich, mit ihr zu arbeiten
Auf Überraschungsparty
Netflix-Star Camila Mendes hat sich verlobt
Endlich auch offiziell
Katy Perry und Justin Trudeau sind ein Paar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf