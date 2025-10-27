Winter gibt kurzes Gastspiel, dann kommt die Sonne

Freundlicher im Osten und Süden

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter langsam. Im Norden und entlang der Alpen hängen noch Restwolken, vereinzelt fällt Regen oder Schnee. Schneefallgrenze 800 bis 1200 Meter Seehöhe. Doch im Laufe des Tages setzt sich immer öfter die Sonne durch. Im Osten und Süden ist es ohnehin schon freundlich. Nur ein paar Wolkenfelder ziehen am Nachmittag durch. Bis zu 14 Grad sind möglich.