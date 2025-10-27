Vorteilswelt
Bald bis zu 20 Grad

Winter gibt kurzes Gastspiel, dann kommt die Sonne

Österreich
27.10.2025 08:04
Während sich zu Beginn der Woche kurz der Winter blicken lässt, gibt es ab Wochenmitte wieder ...
Während sich zu Beginn der Woche kurz der Winter blicken lässt, gibt es ab Wochenmitte wieder einige Sonnenstrahlen und milde Temperaturen (Symbolbild).(Bild: motivjaegerin1 - stock.adobe.com)

Ein einziges Auf und Ab steht uns die nächsten Tage bevor: Während der Wochenstart nass und winterlich ausfällt, dürfen wir uns ab Mitte der Woche auf Sonne freuen – so die Prognose von Geosphere Austria. Aus manchen Gebieten gibt es bereits Montagmorgen erste Wintergrüße! 

Am Montag zieht von Westen her eine Störungszone auf. Entlang der Alpennordseite und im Norden regnet es schon am Vormittag kräftig – stellenweise sogar mit Schnee bis auf 900 Meter herab! Wie etwa in Schröcken am Arlberg (siehe Beitrag).

Im Laufe des Tages erreicht der Regen auch den Osten. Nur im Süden und Südosten bleibt es weitgehend trocken, hier zeigt sich zwischendurch sogar die Sonne. Die Temperaturen: in der Früh zwischen minus 1 und plus 6 Grad, tagsüber bis zu 13 Grad.

Freundlicher im Osten und Süden
Am Dienstag beruhigt sich das Wetter langsam. Im Norden und entlang der Alpen hängen noch Restwolken, vereinzelt fällt Regen oder Schnee. Schneefallgrenze 800 bis 1200 Meter Seehöhe. Doch im Laufe des Tages setzt sich immer öfter die Sonne durch. Im Osten und Süden ist es ohnehin schon freundlich. Nur ein paar Wolkenfelder ziehen am Nachmittag durch. Bis zu 14 Grad sind möglich.

Ab Wochenmitte wird es wärmer
Ab Mittwoch übernimmt dann der Hochdruckeinfluss: Fast im ganzen Land scheint die Sonne, nur dünne Wolkenschleier oder etwas Nebel am Morgen trüben das Bild kurzzeitig. Der Wind legt eine Pause ein, die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

Österreich
Symbol stark bewölkt
8° / 14°
22 km/h
03:13 h
50 %
Symbol leichter Regen
8° / 11°
11 km/h
00:16 h
60 %
Symbol stark bewölkt
8° / 13°
22 km/h
05:01 h
50 %
Symbol heiter
10° / 17°
10 km/h
07:54 h
20 %
Symbol wolkig
7° / 16°
10 km/h
05:39 h
35 %
Symbol bedeckt
9° / 14°
6 km/h
01:12 h
35 %
Symbol heiter
9° / 17°
6 km/h
08:55 h
35 %
Symbol bedeckt
10° / 16°
20 km/h
01:19 h
40 %
Symbol wolkig
12° / 16°
26 km/h
04:43 h
50 %
Symbol heiter
5° / 14°
12 km/h
07:40 h
10 %
Wien
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 12°
29 km/h
05:02 h
50 %
Symbol Regen
6° / 8°
20 km/h
00:08 h
70 %
Symbol stark bewölkt
7° / 12°
26 km/h
02:09 h
50 %
Symbol heiter
7° / 16°
6 km/h
07:57 h
20 %
Symbol wolkig
7° / 16°
10 km/h
05:38 h
40 %
Symbol stark bewölkt
7° / 12°
8 km/h
02:46 h
40 %
Symbol heiter
8° / 17°
10 km/h
07:45 h
35 %
Symbol bedeckt
8° / 14°
9 km/h
00:54 h
45 %
Symbol bedeckt
10° / 14°
26 km/h
01:02 h
60 %
Symbol wolkenlos
3° / 15°
8 km/h
09:20 h
15 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
7° / 15°
6 km/h
01:11 h
50 %
Symbol bedeckt
7° / 11°
13 km/h
00:08 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 14°
22 km/h
04:10 h
55 %
Symbol wolkig
6° / 17°
13 km/h
06:13 h
20 %
Symbol wolkig
6° / 17°
6 km/h
06:29 h
35 %
Symbol bedeckt
8° / 14°
8 km/h
01:48 h
35 %
Symbol wolkig
7° / 18°
8 km/h
05:45 h
35 %
Symbol wolkig
9° / 17°
22 km/h
04:37 h
40 %
Symbol wolkig
12° / 16°
22 km/h
05:46 h
50 %
Symbol heiter
3° / 15°
16 km/h
06:51 h
20 %
Eisenstadt
Symbol leichter Regen
6° / 10°
22 km/h
01:26 h
55 %
Symbol starker Regen
6° / 8°
11 km/h
00:29 h
80 %
Symbol leichter Regen
7° / 12°
12 km/h
01:54 h
75 %
Symbol wolkig
5° / 14°
4 km/h
04:38 h
25 %
Symbol wolkig
6° / 15°
4 km/h
04:41 h
45 %
Symbol leichter Regen
6° / 11°
3 km/h
01:06 h
55 %
Symbol wolkig
6° / 15°
4 km/h
04:25 h
45 %
Symbol bedeckt
7° / 12°
6 km/h
01:00 h
60 %
Symbol heiter
8° / 14°
19 km/h
06:52 h
50 %
Symbol wolkenlos
2° / 14°
9 km/h
09:12 h
15 %
Linz
Symbol bedeckt
5° / 13°
8 km/h
01:57 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 12°
5 km/h
02:14 h
50 %
Symbol wolkig
4° / 14°
5 km/h
05:02 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 15°
4 km/h
05:19 h
20 %
Symbol heiter
7° / 18°
4 km/h
07:42 h
40 %
Symbol leichter Regen
8° / 15°
3 km/h
01:53 h
60 %
Symbol stark bewölkt
8° / 17°
4 km/h
02:57 h
40 %
Symbol wolkig
6° / 18°
5 km/h
05:33 h
45 %
Symbol wolkig
10° / 16°
7 km/h
06:20 h
60 %
Symbol wolkenlos
2° / 15°
4 km/h
09:29 h
30 %
Graz
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
8 km/h
02:58 h
50 %
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
5 km/h
03:49 h
50 %
Symbol heiter
2° / 14°
6 km/h
07:31 h
45 %
Symbol stark bewölkt
1° / 12°
5 km/h
03:31 h
20 %
Symbol wolkig
7° / 16°
5 km/h
05:06 h
45 %
Symbol leichter Regen
8° / 14°
4 km/h
01:24 h
60 %
Symbol stark bewölkt
8° / 16°
4 km/h
01:53 h
40 %
Symbol bedeckt
7° / 17°
6 km/h
01:01 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 14°
5 km/h
04:54 h
70 %
Symbol wolkig
4° / 13°
5 km/h
06:09 h
30 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
6° / 10°
12 km/h
01:49 h
60 %
Symbol Regen
6° / 8°
12 km/h
00:02 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 13°
11 km/h
03:54 h
70 %
Symbol wolkig
4° / 15°
7 km/h
06:14 h
35 %
Symbol wolkig
6° / 17°
7 km/h
04:43 h
50 %
Symbol wolkig
6° / 15°
7 km/h
05:54 h
50 %
Symbol stark bewölkt
7° / 18°
8 km/h
03:16 h
45 %
Symbol stark bewölkt
5° / 18°
7 km/h
02:56 h
50 %
Symbol bedeckt
8° / 13°
16 km/h
00:58 h
65 %
Symbol heiter
2° / 14°
6 km/h
08:07 h
20 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
10 km/h
02:18 h
50 %
Symbol starker Regen
3° / 8°
8 km/h
00:05 h
85 %
Symbol wolkig
4° / 13°
8 km/h
06:40 h
55 %
Symbol wolkig
2° / 14°
18 km/h
05:26 h
50 %
Symbol wolkig
7° / 16°
19 km/h
06:43 h
50 %
Symbol stark bewölkt
8° / 14°
8 km/h
02:52 h
60 %
Symbol bedeckt
5° / 19°
9 km/h
00:57 h
50 %
Symbol bedeckt
5° / 18°
24 km/h
00:30 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 13°
6 km/h
02:29 h
65 %
Symbol wolkig
1° / 16°
19 km/h
06:05 h
40 %
Innsbruck
Symbol leichter Regen
6° / 6°
16 km/h
00:09 h
65 %
Symbol Regen
4° / 7°
20 km/h
00:11 h
85 %
Symbol stark bewölkt
5° / 12°
16 km/h
02:42 h
65 %
Symbol wolkig
4° / 13°
8 km/h
04:36 h
50 %
Symbol stark bewölkt
8° / 15°
7 km/h
03:02 h
65 %
Symbol stark bewölkt
9° / 15°
9 km/h
02:44 h
50 %
Symbol stark bewölkt
6° / 15°
7 km/h
03:12 h
50 %
Symbol stark bewölkt
7° / 14°
8 km/h
03:09 h
65 %
Symbol wolkenlos
6° / 11°
8 km/h
09:19 h
50 %
Symbol heiter
3° / 12°
6 km/h
08:49 h
45 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Donnerstag sorgt eine föhnige Südströmung für mildes Wetter – vor allem an der Alpennordseite und im Südosten. In Kärnten und Osttirol ziehen zwar Wolken auf, stellenweise kann es auch leicht regnen, doch sonst heißt es: Raus in die Sonne! Mit dem Föhn klettert das Thermometer auf bis zu 20 Grad.

Auch am Freitag bleibt es im Norden und Osten freundlich und sonnig, während sich im Süden wieder Wolken und Regen breitmachen. Der Südföhn bläst kräftig, und mit ihm kommt noch einmal wärmere Luft – je nach Region zwischen 10 und 20 Grad.

