Sieben Heimsiege bei Trailrunning Festival

Sieger fand es „total cool“

„Das Rennen war total cool, mir taugt das Laufen in der Stadt einfach richtig gut, ich spürte auch noch ein wenig die 27 km vom letztwöchigen Wolfgangseelauf, aber ich fühlte mich trotzdem richtig gut und hätte zum Schluss raus schon auch noch mehr Gas geben können, war aber nicht notwendig“, resümierte Manuel Innerhofer.