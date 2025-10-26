Vorteilswelt
Dreitägiges Event

Sieben Heimsiege bei Trailrunning Festival

Salzburg
26.10.2025 18:32
Das Amadeustrail-Podium: Julius Ott, Manuel Innerhofer, Johannes Wingenfeld (v. li.).
Das Amadeustrail-Podium: Julius Ott, Manuel Innerhofer, Johannes Wingenfeld (v. li.).(Bild: Tröster Andreas)

Mit knapp über 1900 Startern über drei Tage war das 14. Salzburg Trailrunning Festival wieder ein voller Erfolg. Trotz herbstlicher Temperaturen und teilweise herausfordernden Laufbedingungen bei Wind und Regen strahlten die Teilnehmer um die Wette – auch die heimischen.

Der Salzburger Manuel Innerhofer und die Deutsche Kirsten de Baey-Ruszin siegten beim Trail Amadeus, einer Kombiwertung aus Festungstrail am Samstag und Gaisbergtrail am Sonntag (in Summe 36,8 Kilometer mit 1824 Höhenmetern) Kirsten sogar mit neuem Streckenrekord.

Spannung vor abschließendem Bewerb
Durch die sehr knappen Zeitabstände hätte die Ausgangssituation für das Verfolgungsrennen im Rahmen des Trail Amadeus sowohl bei den Damen als auch den Herren nicht spannender sein können, lagen die Zeitabstände der jeweils ersten Drei vor dem abschließenden Gaisbergtrail doch innerhalb von zwei Minuten.

De Baey-Ruszin (D) startete als Erste in das Verfolgungsrennen und konnte Ihren Vorsprung bis ins Ziel halten. Sie siegte in einer Gesamtzeit von 3:22:34 Stunden vor der Ungarin Kitti Posztos (3:27:33) und der Deutschen Veronika Beichl (3:29:30).

Bei den Herren konnte der Pinzgauer Manuel Innerhofer seinen Vorsprung aus dem Festungstrail geringfügig ausbauen und gewann in einer Zeit von 2:49:38 knapp zwei Minuten vor Landsmann Julius Ott (2:51:27) und dem Deutschen Johannes Wingenfeld (2:51:59).

Sieger fand es „total cool“
„Das Rennen war total cool, mir taugt das Laufen in der Stadt einfach richtig gut, ich spürte auch noch ein wenig die 27 km vom letztwöchigen Wolfgangseelauf, aber ich fühlte mich trotzdem richtig gut und hätte zum Schluss raus schon auch noch mehr Gas geben können, war aber nicht notwendig“, resümierte Manuel Innerhofer.

Hausherrin gewann Trailmarathon
Den Trailmarathon, quasi der Königsdisziplin des Trailrunning Wochenendes über eine Distanz von 42,4 km und 1.860 Höhenmeter und einer Kombination aus Nightrun am Freitag, Festungstrail am Samstag und Gaisbergtrail am Sonntag, gewann bei den Damen Agata Strausa von der Union Salzburg in einer Zeit von 4:02:44 und damit deutlich vor der Salzburgerin Johanna Bucher (4:17:43) und Luisa Linsinger (4:18:33). Bei den Herren gewann Filip Reiskup (CZE) in 3:36:19.

Sieger des Gaisbergtrails über 23,8 km und 1.344 hm wurden die Österreicher Anna Lipp (2:35:43) bzw. Tobias Wagenhofer (2:06:45). Das Gaisbergrace über 9,1 km und 1.344 hm ging an Isabell Speer (1:13:43), zuletzt schon Siegerin beim Red Bull 400 am Bergisel, und Mathias Gwechenberger (1:03:08).

