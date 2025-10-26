Herbstmeister auch nach Stadt-Derby ungeschlagen

Feiern wollte man die Herbstkrone noch nicht übermäßig. „Die Jungs freuen sich natürlich, aber wir bleiben fokussiert. Wir wollen ungeschlagen in die Winterpause und dann im Frühling weiter Gas geben.“ Eine größere Feier ist aber schon in Planung für das letzte Heimspiel des Jahres. Details bleiben aber geheim.