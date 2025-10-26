Vorteilswelt
Bullen-Noten

Für Salzburgs Kitano ging in Wien die Sonne auf

Salzburg
26.10.2025 20:14
Kitano (li.) war an allen Bullen-Toren beteiligt.
Kitano (li.) war an allen Bullen-Toren beteiligt.

Fußball-Vizemeister Salzburg feierte am Sonntag in der Bundesliga einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria. Bester Mann bei den Bullen war der Japaner Sota Kitano. Die Noten zum Spiel von „Krone“-Sportredakteur Christoph Nister.

0 Kommentare

Schlager 3
Ein haarsträubender Fehler in Hälfte eins blieb ohne Folgen. Ansonsten eine tadellose Partie.

Lainer 4
Kämpferisch wie immer vorbildlich. Nach vorne kam wenig – es war aber auch nicht notwendig.

Schuster 4
Leistete sich gleich zu Beginn einen fürchterlichen Fehlpass, wurde mit Fortdauer aber immer stabiler. Sein bisher bester Auftritt.

Rasmussen 5
Gewann so gut wie jeden Zweikampf, dirigierte seine Neben- und Vorderleute. Überzeugende Leistung!

Rasmussen machte ein starkes Spiel.
Rasmussen machte ein starkes Spiel.

Krätzig 3
Defensiv solide, offensiv kam wenig. Wurde zur Pause ausgewechselt.

Diambou 3
Konnte mit Diabate nicht ganz mithalten. Ihm fehlt es an Ballsicherheit.

Solide: Diambou.
Solide: Diambou.

Diabate 4
Der „Staubsauger“ verbuchte viele Ballgewinne.

Kitano 6
Traf zum 1:0, leitete das 2:0 ein und bereitete das 3:0 überragend vor. Für den Japaner ging in Favoriten die Sonne auf – überragend!

Alajbegovic 4
Behielt beim 2:0 die Ruhe, machte einen Haken und schloss platziert ab. Seine Defensivarbeit war allerdings ausbaufähig.

Vertessen 2
Konnte kaum Akzente setzen und blieb zur Pause in der Kabine.

Baidoo 4
Ein echter Aktivposten bei den Bullen. Assist zum 1:0, bereitete zudem auch den zweiten Treffer vor.

Terzic 3
Brachte sich gut ein. Sicher im Spiel gegen den Ball, offensiv besser als Krätzig.

Trummer 4
Erzielte im 18. Spiel das erste Tor. Dabei blieb er cool und hob den Ball über Sahin-Radlinger ins Eckige.

Yeo 2
War überhaupt kein Faktor.

Ratkov 2
Bekam kaum Bälle. Wenn doch, verlor er ihn häufig.

Bischoff 0

Trainer Letsch 5
Die Startelf agierte eiskalt und machte in Hälfte eins aus zwei guten Chancen zwei Tore. Mit Trummer stach zudem ein Joker.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Kommentare

Salzburg

