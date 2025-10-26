Für Salzburgs Kitano ging in Wien die Sonne auf

Fußball-Vizemeister Salzburg feierte am Sonntag in der Bundesliga einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria. Bester Mann bei den Bullen war der Japaner Sota Kitano. Die Noten zum Spiel von „Krone“-Sportredakteur Christoph Nister.
Schlager 3
Ein haarsträubender Fehler in Hälfte eins blieb ohne Folgen. Ansonsten eine tadellose Partie.
Lainer 4
Kämpferisch wie immer vorbildlich. Nach vorne kam wenig – es war aber auch nicht notwendig.
Schuster 4
Leistete sich gleich zu Beginn einen fürchterlichen Fehlpass, wurde mit Fortdauer aber immer stabiler. Sein bisher bester Auftritt.
Rasmussen 5
Gewann so gut wie jeden Zweikampf, dirigierte seine Neben- und Vorderleute. Überzeugende Leistung!
Krätzig 3
Defensiv solide, offensiv kam wenig. Wurde zur Pause ausgewechselt.
Diambou 3
Konnte mit Diabate nicht ganz mithalten. Ihm fehlt es an Ballsicherheit.
Diabate 4
Der „Staubsauger“ verbuchte viele Ballgewinne.
Kitano 6
Traf zum 1:0, leitete das 2:0 ein und bereitete das 3:0 überragend vor. Für den Japaner ging in Favoriten die Sonne auf – überragend!
Alajbegovic 4
Behielt beim 2:0 die Ruhe, machte einen Haken und schloss platziert ab. Seine Defensivarbeit war allerdings ausbaufähig.
Vertessen 2
Konnte kaum Akzente setzen und blieb zur Pause in der Kabine.
Baidoo 4
Ein echter Aktivposten bei den Bullen. Assist zum 1:0, bereitete zudem auch den zweiten Treffer vor.
Terzic 3
Brachte sich gut ein. Sicher im Spiel gegen den Ball, offensiv besser als Krätzig.
Trummer 4
Erzielte im 18. Spiel das erste Tor. Dabei blieb er cool und hob den Ball über Sahin-Radlinger ins Eckige.
Yeo 2
War überhaupt kein Faktor.
Ratkov 2
Bekam kaum Bälle. Wenn doch, verlor er ihn häufig.
Bischoff 0
Trainer Letsch 5
Die Startelf agierte eiskalt und machte in Hälfte eins aus zwei guten Chancen zwei Tore. Mit Trummer stach zudem ein Joker.
