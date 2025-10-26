Die vielleicht schlechteste Saisonleistung?

Von Partystimmung war bei Eishockey-Meister Red Bull Salzburg am Nationalfeiertag keine Spur! Die Bulls unterlagen Tabellenführer Pustertal in eigener Halle und waren sich am Ende uneinig, was die Leistung betrifft.
„Wir erwarten eine läuferisch starke Mannschaft“, warnte Headcoach Manny Viveiros nach dem 7:2-Sieg gegen Ferencvaros am Freitag. Und der Kanadier sollte Recht behalten. Die Pustertaler erwiesen sich am Sonntag als harte Nuss, die bemühte Bulls schlussendlich nicht knacken konnten, das Viveiros deutlich werden ließ. „Wir haben schlampig gespielt und die Gegentore waren teilweise geschenkt. Vielleicht war es sogar die schlechteste Leistung in dieser Saison“, ärgerte sich der Kanadier nach der 3:5-Heimniederlage.
Manny VIVEIROS, Cheftrainer EC Red Bull Salzburg
Di Tomaso brachte die Gäste früh in Führung, ehe Michael Raffl sehenswert ausgleichen konnte. In Überzahl schlugen die Gäste dann aber erneut zu, als Ierullo den Pausenstand von 1:2 erzielte. Nach dem ersten Seitenwechsel war es erneut Michael Raffl, der sich die Scheibe erkämpfte und Gästekeeper Pasquale zum zweiten Mal alt aussehen ließ. Eine Führung der Bulls sahen die knapp 2700 Fans in der Halle an diesem Nachmittag aber nie. Lucas Thaler glich zwar zu Beginn der Schlussphase noch einmal aus, doch Bardreau und der Empty-Netter von Ierullo sollten am Ende für das Schlusswort verantwortlich sein: 3:5.
Thaler widerspricht Cheftrainer Viveiros
Für Torschütze Thaler waren die harten Worte des Trainers aber dennoch überraschend, sah er keineswegs die wie von Viveiros angesprochene „vielleicht schlechteste Saisonleistung“. „Hat er das gesagt? Das habe ich nicht so gesehen“, widersprach der Stürmer kopfschüttelnd.
Schon am Mittwoch können die Eisbullen dafür sorgen, dass es keinerlei Unklarheiten mehr gibt. Die Salzburger gastieren dann bei den Pioneers in Vorarlberg.
