Die vielleicht schlechteste Saisonleistung?

Di Tomaso brachte die Gäste früh in Führung, ehe Michael Raffl sehenswert ausgleichen konnte. In Überzahl schlugen die Gäste dann aber erneut zu, als Ierullo den Pausenstand von 1:2 erzielte. Nach dem ersten Seitenwechsel war es erneut Michael Raffl, der sich die Scheibe erkämpfte und Gästekeeper Pasquale zum zweiten Mal alt aussehen ließ. Eine Führung der Bulls sahen die knapp 2700 Fans in der Halle an diesem Nachmittag aber nie. Lucas Thaler glich zwar zu Beginn der Schlussphase noch einmal aus, doch Bardreau und der Empty-Netter von Ierullo sollten am Ende für das Schlusswort verantwortlich sein: 3:5.