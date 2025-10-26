Entflohener Häftling in Linzer Hotel erwischt

Weil er von einem Gefängnisausgang nicht zurückgekehrt war, wurde ein erst 18-jähriger Häftling in Salzburg zur Fahndung ausgeschrieben. Auf einen Tipp des Salzburger Landeskriminalamts hin wurde der Flüchtige am Samstag in einem Linzer Hotel ausgeforscht und wieder in Gewahrsam genommen.