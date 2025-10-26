Vorteilswelt
Erst 18 Jahre alt

Entflohener Häftling in Linzer Hotel erwischt

Oberösterreich
26.10.2025 12:22
Am Samstag klickten in Linz die Handschellen (Symbolbild)
Am Samstag klickten in Linz die Handschellen (Symbolbild)

Weil er von einem Gefängnisausgang nicht zurückgekehrt war, wurde ein erst 18-jähriger Häftling in Salzburg zur Fahndung ausgeschrieben. Auf einen Tipp des Salzburger Landeskriminalamts hin wurde der Flüchtige am Samstag in einem Linzer Hotel ausgeforscht und wieder in Gewahrsam genommen.

Am 3. Oktober erteilte das Landeskriminalamt Salzburg ein Mitfahndungsersuchen, weil ein 18 Jahre alter Häftling nicht von seinem Gefängnisausgang zurückgekehrt war. Der junge Mann hatte in der Justizanstalt Salzburg eine Haftstrafe wegen Eigentumsdelikten verbüßt.

Wohnte in Linzer Hotel
Auf einen Tipp der Salzburger Ermittler hin wurden die Linzer Polizisten schließlich fündig: Nach fast einem Monat, am 25. Oktober, gegen 15.40 Uhr klickten für den jungen Mann im Hotel Donauwelle am Linzer Winterhafen die Handschellen. Jetzt sitzt in der Justizanstalt Linz.

Folgen Sie uns auf