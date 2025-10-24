UTTC-Festspiele in Baden als Brustlöser vor Hit

„Dramatisch war es schon“, grinste Obmann Walter Windischbauer im Nachgang der Partie, die am Papier erstaunlich klar mit 4:1 für Salzburg endete. „Die sind so etwas wie unser Angstgegner. Da gewinnen wir fast nie.“ Doch der Coup gelang: Erst entzauberte Neuzugang Allegranza den Inder Suravajjula mit 3:2, drehte den 1:2-Rückstand und behielt im Entscheidungsdurchgang die Nerven. Weil dann auch Brasilo Guilherme Teodoro (3:1 gegen den Luxemburger Glod) standhaft blieb, stand‘s 2:0. Nach dem 1:3 von Lokalmatador Julian Rzihauschek gegen den Kasachen Kenzhigulov setzten sich aber der Niederösterreicher und Teodoro im Doppel gegen Kenzhigulov/Glod mit 3:1 durch.