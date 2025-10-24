Die Hauptstadt als großes Ziel für Salzburger

Nach dem Trailrunning Festival am Wochenende in Salzburg hat der Läufer Daniel Hölzl einen großen Plan. Der gebürtige Pongauer möchte sein Training umstellen und beim Vienna City Marathon an den Start gehen.
Schon zum zweiten Mal tritt Trailläufer Daniel Hölzl heuer im Zuge des Trailrunning-Festivals beim Trail Amadeus an. Der Vorjahresdritte hofft dieses Mal auf den großen Wurf, peilt Bestzeit an.
„Es kommt natürlich auf die Einflüsse an und auf meine Performance im Bergablaufen“, sagte er. Die Pläne des 34-Jährigen gehen jedoch schon gen nächstes Jahr. Dort steckt sich der in Oberalm beheimatete Pongauer schon jetzt ganz große Ziele.
„Nach dem Trailrunning Festival würde ich gerne beim Crosslauf in Nußdorf antreten. Mein ganz großes Ziel ist es aber, kommendes Jahr beim Vienna City Marathon an den Start zu gehen. Das wäre schon ein kleiner Traum von mir“, verriet der hauptberufliche Physiotherapeut, der dann seine Marathon-Feuertaufe feiern würde. „Bis dahin muss ich die Laufumfänge drauf haben und bleibe hoffentlich verletzungsfrei.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.