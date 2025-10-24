Die Hauptstadt als großes Ziel für Salzburger

„Nach dem Trailrunning Festival würde ich gerne beim Crosslauf in Nußdorf antreten. Mein ganz großes Ziel ist es aber, kommendes Jahr beim Vienna City Marathon an den Start zu gehen. Das wäre schon ein kleiner Traum von mir“, verriet der hauptberufliche Physiotherapeut, der dann seine Marathon-Feuertaufe feiern würde. „Bis dahin muss ich die Laufumfänge drauf haben und bleibe hoffentlich verletzungsfrei.“