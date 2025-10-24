Vorteilswelt
Trailrunning

Die Hauptstadt als großes Ziel für Salzburger

Salzburg
24.10.2025 19:00
Im Vorjahr landete Daniel Hölzl (re.) beim Amadeus Trail auf Rang drei.
Im Vorjahr landete Daniel Hölzl (re.) beim Amadeus Trail auf Rang drei.

Nach dem Trailrunning Festival am Wochenende in Salzburg hat der Läufer Daniel Hölzl einen großen Plan. Der gebürtige Pongauer möchte sein Training umstellen und beim Vienna City Marathon an den Start gehen.

Schon zum zweiten Mal tritt Trailläufer Daniel Hölzl heuer im Zuge des Trailrunning-Festivals beim Trail Amadeus an. Der Vorjahresdritte hofft dieses Mal auf den großen Wurf, peilt Bestzeit an.

„Es kommt natürlich auf die Einflüsse an und auf meine Performance im Bergablaufen“, sagte er. Die Pläne des 34-Jährigen gehen jedoch schon gen nächstes Jahr. Dort steckt sich der in Oberalm beheimatete Pongauer schon jetzt ganz große Ziele.

„Nach dem Trailrunning Festival würde ich gerne beim Crosslauf in Nußdorf antreten. Mein ganz großes Ziel ist es aber, kommendes Jahr beim Vienna City Marathon an den Start zu gehen. Das wäre schon ein kleiner Traum von mir“, verriet der hauptberufliche Physiotherapeut, der dann seine Marathon-Feuertaufe feiern würde. „Bis dahin muss ich die Laufumfänge drauf haben und bleibe hoffentlich verletzungsfrei.“

Mathias Funk
