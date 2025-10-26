Wegen Niesanfall: Pkw krachte in Bushaltestelle

Am Samstagnachmittag hat sich auf der L205 zwischen Krumbach und Riefensberg ein Verkehrsunfall ereignet, dabei wurde ein 56-jähriger Mann verletzt. Die Unfallursache war ungewöhnlich.
Der 56-jährige Pkw-Lenker war gegen 14 Uhr auf der Landstraße in Richtung Riefensberg unterwegs, als er plötzlich in einer Linkskurve von einem Niesanfall heimgesucht wurde. Nach eigenen Angaben sei ihm kurz „schwarz vor Augen“ geworden, die Folgen waren fatal: Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses krachte ungebremst gegen eine Bushaltestelle und wurde anschließend zurück auf die Straße geschleudert.
Bushaltestelle war zum Glück verwaist
Der 56-Jährige konnte sich trotz schmerzhafter Verletzungen im Brustbereich selbstständig aus dem Wagen befreien. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde der Unfalllenker ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der Pkw endete als Totalschaden, die Bushaltestelle wurde komplett zerstört. Was für ein Glück, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls dort keine Personen befanden!
