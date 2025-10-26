Wegen Niesanfall: Pkw krachte in Bushaltestelle

Der 56-jährige Pkw-Lenker war gegen 14 Uhr auf der Landstraße in Richtung Riefensberg unterwegs, als er plötzlich in einer Linkskurve von einem Niesanfall heimgesucht wurde. Nach eigenen Angaben sei ihm kurz „schwarz vor Augen“ geworden, die Folgen waren fatal: Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses krachte ungebremst gegen eine Bushaltestelle und wurde anschließend zurück auf die Straße geschleudert.