Nächster Westligist trennt sich vom Trainer

Elf Punkte aus zwölf Spielen, nur drei Siege. Eine Bilanz, die nur die wenigsten Trainer in ihrem Amt bleiben lassen. Wie schon Andreas Scherer vor zwei Wochen in St. Johann ereilte dieses Schicksal nun auch Westliga-Kollege Florian Klausner beim FC Pinzgau. Der Negativlauf über die ganze bisherige Saison zwang den Vorstand zum Handeln.

„Nach einer gemeinsamen Analyse der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen haben der Vorstand des FC Pinzgau Saalfelden und Cheftrainer Florian Klausner in einem offenen und wertschätzenden Gespräch beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden“, schreibt der Klub in einer Aussendung.