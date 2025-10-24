Remis als Anfang der Abschiedstournee von Coach?

„Junger Trainer will den Sprung wagen“

Das eigentliche Thema war aber der mögliche Abgang von Huber-Rieder im Winter zu Westligist Grünau. Dazu meinte der seit knapp zwei Jahren im Amt befindliche 32-Jährige: „Es gibt Gespräche. Allem anderen kann und will ich nicht vorgreifen.“ Er soll einer von drei Wunsch-Kandidaten sein, eine Entscheidung könnte bereits am Samstag fallen. Für Sportchef Markus Chudoba ist der Abgang schon so gut wie fix: „Er will noch mal drüber schlafen, aber ich glaube, dass er als junger, aufstrebender Trainer die Chance wahrnimmt und den Sprung wagt. Für uns ist es bitter, weil wir jetzt im Winter einen Trainer brauchen, vielleicht wegen des Zeitpunkts gar nicht den Wunschtrainer bekommen. Aber wir gehen sicher im Frieden auseinander.“