Mann prügelt mehrmals auf Opfer mit Gehstock ein

Am Praterstern eskalierte am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 37-Jähriger soll mit einem Aluminium-Gehstock mehrfach auf sein 45-jähriges Opfer eingeschlagen haben. Schwer verletzt wurde der Mann ins Spital gebracht. An die Tat konnte sich der schwer alkoholisierte Tatverdächtige später nicht erinnern ...
Dass der 37-jährige Tscheche bei einem Blutalkoholwert von vier Promille noch auf den Beinen war, erscheint erstaunlich – noch unglaublicher, dass er sein 45-jähriges Opfer offenbar derart heftig attackieren konnte. Laut Zeugenaussagen am Wiener Praterstern soll einer der beiden im Zuge einer Auseinandersetzung mit einer Eisenstange mehrmals auf den anderen eingeschlagen haben. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Gehstock aus Aluminium handelte.
Das 45-jährige Opfer erlitt durch den Angriff mehrere schwere Kopfverletzungen und musste von der Berufsrettung Wien vor Ort erstversorgt werden. Anschließend wurde er in ein Spital gebracht.
Tscheche (37) hatte vier Promille
Der Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber kurz darauf von Wiener Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, den Gehstock, hatte der 37-Jährige bei sich. Der augenscheinlich betrunkene Mann musste sich einem Alko-Test unterziehen – der Wert lag bei vier Promille.
Überraschend: Er gab bei der ersten Vernehmung an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Er wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.