Mann prügelt mehrmals auf Opfer mit Gehstock ein

Dass der 37-jährige Tscheche bei einem Blutalkoholwert von vier Promille noch auf den Beinen war, erscheint erstaunlich – noch unglaublicher, dass er sein 45-jähriges Opfer offenbar derart heftig attackieren konnte. Laut Zeugenaussagen am Wiener Praterstern soll einer der beiden im Zuge einer Auseinandersetzung mit einer Eisenstange mehrmals auf den anderen eingeschlagen haben. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Gehstock aus Aluminium handelte.