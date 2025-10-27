Damen-Turnier in Wien sogar schon 2026 möglich

Jahr für Jahr werden die Erste Bank Open noch besser. In diesem wurde erneut ein Zuschauerrekord erzielt. Turnierdirektor Herwig Straka erzählte der „Krone“, welche großen Pläne ihn für die kommenden Jahre antreiben.
Stolz verkündete Turnierdirektor Herwig Straka am Sonntag, was zu erwarten war. Die Erste Bank Open stellten auch heuer einen Zuschauerrekord auf. Über 82.000 Menschen sahen das Tennisturnier vor Ort, 4000 mehr als im Vorjahr. Die Marx-Halle, die über mehr Kapazität als der Heumarkt verfügt, macht es möglich. „Mittwoch war in der Stadthalle der vollste Tag der Geschichte“, lächelte Straka. „Wenn der Bürgermeister gekommen wäre, hätten wir sagen müssen: Tut uns leid, kein Platz mehr.“
