Bellingham legt auf Instagram gegen Yamal nach

„Worte sind billig“, schrieb Jude Bellingham nach Real Madrids 2:1-Sieg im „Clasico“ und richtete seine Botschaft wohl an Barcelonas Lamine Yamal. Der hatte im Vorfeld der Partie mit seinen Aussagen für großen Ärger in der spanischen Hauptstadt gesorgt.
Hintergrund: Im Rahmen eines Kings-League-Events hatte der Youngster vergangene Woche behauptet, Real werde bevorzugt, außerdem würden sich die „Königlichen“ ständig beschweren. Dass Yamal diese Aussage ausgerechnet vor dem „Clasico“ getätigt hatte, spielte dem Frieden des Spiels nicht gerade in die Karten. Während und auch nach der Partie kam es zu Rudelbildungen, vor allem mit Yamal hatten die Real-Profis ein Wörtchen zu reden.
Gut möglich, dass auch Bellinghams neuester Instagram-Beitrag an den jungen Spanier adressiert ist. „Worte sind billig. Hala Madrid für immer“, schrieb der Brite, zu einer Bilder-Serie, die Szenen aus der Partie zeigt.
Antwort auf dem Rasen
Die beste Antwort auf die Yamal-Sticheleien gaben die Madrilenen ohnehin auf dem Platz. Dort setzte sich die Truppe von Xabi Alonso nämlich mit 2:1 durch und baute den Vorsprung auf den Erzrivalen auf fünf Punkte aus.
