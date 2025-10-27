Bellingham legt auf Instagram gegen Yamal nach

Hintergrund: Im Rahmen eines Kings-League-Events hatte der Youngster vergangene Woche behauptet, Real werde bevorzugt, außerdem würden sich die „Königlichen“ ständig beschweren. Dass Yamal diese Aussage ausgerechnet vor dem „Clasico“ getätigt hatte, spielte dem Frieden des Spiels nicht gerade in die Karten. Während und auch nach der Partie kam es zu Rudelbildungen, vor allem mit Yamal hatten die Real-Profis ein Wörtchen zu reden.