Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Zoff im „Clasico“

Bellingham legt auf Instagram gegen Yamal nach

La Liga
27.10.2025 06:45
Nach der Partie gingen bei den Spielern von Real und Barca die Emotionen hoch.
Nach der Partie gingen bei den Spielern von Real und Barca die Emotionen hoch.(Bild: AP/AP Photo/Bernat Armangue/Manu Fernandez)

„Worte sind billig“, schrieb Jude Bellingham nach Real Madrids 2:1-Sieg im „Clasico“ und richtete seine Botschaft wohl an Barcelonas Lamine Yamal. Der hatte im Vorfeld der Partie mit seinen Aussagen für großen Ärger in der spanischen Hauptstadt gesorgt.

0 Kommentare

Hintergrund: Im Rahmen eines Kings-League-Events hatte der Youngster vergangene Woche behauptet, Real werde bevorzugt, außerdem würden sich die „Königlichen“ ständig beschweren. Dass Yamal diese Aussage ausgerechnet vor dem „Clasico“ getätigt hatte, spielte dem Frieden des Spiels nicht gerade in die Karten. Während und auch nach der Partie kam es zu Rudelbildungen, vor allem mit Yamal hatten die Real-Profis ein Wörtchen zu reden.

Lesen Sie auch:
Die Spieler von Real Madrid und Barcelona gerieten aneinander.
Tumulte bei Real-Sieg
Wilde Clasico-Szenen – auch David Alaba mittendrin
26.10.2025
Zoff vor „Clasico“
„Dumm“, „respektlos“: Real schießt gegen Yamal
25.10.2025

Gut möglich, dass auch Bellinghams neuester Instagram-Beitrag an den jungen Spanier adressiert ist. „Worte sind billig. Hala Madrid für immer“, schrieb der Brite, zu einer Bilder-Serie, die Szenen aus der Partie zeigt.

Antwort auf dem Rasen
Die beste Antwort auf die Yamal-Sticheleien gaben die Madrilenen ohnehin auf dem Platz. Dort setzte sich die Truppe von Xabi Alonso nämlich mit 2:1 durch und baute den Vorsprung auf den Erzrivalen auf fünf Punkte aus. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
198.868 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
169.785 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
124.984 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Mehr La Liga
Deutsche Bundesliga
Favorit jubelt! Stuttgart dreht Partie gegen Mainz
Rot für Lienhart!
Bayer Leverkusen holt Sieg gegen den SC Freiburg
Spieler müssen zusehen
Kovac: „Ich werde einige auf die Tribüne schicken“
Entscheidung gefallen
Nach Protesten: Rückkehr beim FC Bayern geplatzt!
Bei Dortmunds Sieg
Horror-Szene: „Das tut schon beim Zuschauen weh!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf