Wer wird Max‘ Kollege?

Neuer Termin! Red Bull vertagt Fahrer-Entscheidung

Formel 1
27.10.2025 07:20
Wer wird Max Verstappens Teamkollege?
Wer wird Max Verstappens Teamkollege?(Bild: AFP/YVES HERMAN)

Wer wird 2026 neben Max Verstappen für Red Bull an den Start gehen? Eine Frage, die der österreichische Rennstall eigentlich in Mexiko beantworten wollte. Aufgrund des engen Dreikampfes um die WM-Krone wurde die Entscheidung nun allerdings vertagt, wie Dr. Helmut Marko nach dem Grand Prix am Autodromo Hermanos Rodriguez erklärte.

Ursprünglich hatte Red Bull Racing behauptet, in Mexiko die Katze aus dem Sack zu lassen. Da Verstappen jedoch noch voll im Kampf um den WM-Titel ist, gilt es nun, die Fahrerfrage der laufenden Saison unterzuordnen. 

Yuki Tsunoda konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen.
Yuki Tsunoda konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Thompson)

Entscheidung bei Finale?
Wie Motorsportsportchef Marko bei ServusTV erklärte, werde sich das Team wohl bis Doha (30. November), oder gar bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember) Zeit lassen. 

Isack Hadjar hat wohl die besten Karten.
Isack Hadjar hat wohl die besten Karten.(Bild: AP/Associated Press/Peter Dejong)

Aktuell teilt sich Yuki Tsunoda mit Verstappen die Garage, der Japaner blieb in den Rennen bislang allerdings weit hinter dem amtierenden Weltmeister zurück. Dass er auch kommendes Jahr für die „Bullen“ Gas geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Deutlich bessere Karten hat indes Isack Hadjar. Der Racing-Bulls-Fahrer liegt mit 39 Punkten auf Rang zehn der Fahrer-Wertung, in Zandvoort schaffte es der Rookie sogar aufs Podest. Alternativ könnte Red Bull auch auf ein Nachwuchstalent zurückgreifen. Fakt ist: Wem am Ende die Ehre zuteilwird, steht aktuell noch in den Sternen ...

