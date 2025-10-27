Neuer Termin! Red Bull vertagt Fahrer-Entscheidung

Aktuell teilt sich Yuki Tsunoda mit Verstappen die Garage, der Japaner blieb in den Rennen bislang allerdings weit hinter dem amtierenden Weltmeister zurück. Dass er auch kommendes Jahr für die „Bullen“ Gas geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Deutlich bessere Karten hat indes Isack Hadjar. Der Racing-Bulls-Fahrer liegt mit 39 Punkten auf Rang zehn der Fahrer-Wertung, in Zandvoort schaffte es der Rookie sogar aufs Podest. Alternativ könnte Red Bull auch auf ein Nachwuchstalent zurückgreifen. Fakt ist: Wem am Ende die Ehre zuteilwird, steht aktuell noch in den Sternen ...