First a rip-off, then bankruptcy: “This is clearly fraud!”

Niklaus Mettler was initially delighted with the service provided by the 123-Transporter car rental company. At the end of August, he borrowed a van in Bergheim near Salzburg without any complications using an app. He drove it to his apartment in Switzerland, picked up the furniture and transported it to his partner in Anthering. "I thought the offer was good. It was only when I wanted to return the van that I became suspicious," recalls the retired IT entrepreneur.