Liefering gegen Wölfe

„Es geht nicht um den feinsten Fußball“

Salzburg
24.10.2025 11:00
Kehrte gegen den FAC zurück: Elione Fernandes-Neto.
Kehrte gegen den FAC zurück: Elione Fernandes-Neto.(Bild: Christian Hofer - FC Liefering)

Zweitligist Liefering muss sich nach der Magerkost beim FAC steigern, um Freitag gegen Tabellenführer St. Pölten eine Chance zu haben. Ein Pechvogel der jungen Salzburger ist zumindest wieder eine Option, wird aber noch Zeit benötigen.

0 Kommentare

Das 0:2 beim FAC vor einer Woche war ein Rückschlag für Liefering. Stimmten zuvor die Leistungen zumindest oft eine Hälfte lang, ließen die jungen Salzburger in Floridsdorf über die gesamte Spielzeit alles vermissen. Freitag braucht es gegen Zweitliga-Tabellenführer St. Pölten eine deutliche Steigerung, weiß auch Trainer Daniel Beichler: „Wir müssen uns darum kümmern, worum es wirklich geht: Duelle zu führen am Platz. Es geht in dieser Liga in erster Linie nicht um den feinsten Fußball.“

Die Magerkost beim FAC wurde aufgearbeitet, die Mannschaft sollte bereit sein, wobei: „Das habe ich vor einer Woche auch gesagt. Das hat man am Platz aber nicht gesehen“, sagt Beichler.

Immerhin positiv: Mittelfeldmann Elione Fernandes-Neto kam zu seinem ersten Saisoneinsatz. „Er hat mehrere Wochen gut trainiert, wir müssen aber Geduld haben“, sagt der Coach über seinen Schützling, der bislang nur vom Pech verfolgt war. Nach seiner Ankunft im Sommer ’23 zog sich die Spielgenehmigung hin. Nach acht Matches begann die Leidenszeit mit mehreren Verletzungen, womit bisher nur 14 Einsätze zu Buche stehen.

2. Liga, Freitag: FC Liefering – SKN Sankt Pölten, SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz II, First Vienna – Admira Wacker, Schwarz-Weiß Bregenz – Kapfenberger SV, SV Stripfing – Hertha Wels (alle 18).

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

