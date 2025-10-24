„Es geht nicht um den feinsten Fußball“

Das 0:2 beim FAC vor einer Woche war ein Rückschlag für Liefering. Stimmten zuvor die Leistungen zumindest oft eine Hälfte lang, ließen die jungen Salzburger in Floridsdorf über die gesamte Spielzeit alles vermissen. Freitag braucht es gegen Zweitliga-Tabellenführer St. Pölten eine deutliche Steigerung, weiß auch Trainer Daniel Beichler: „Wir müssen uns darum kümmern, worum es wirklich geht: Duelle zu führen am Platz. Es geht in dieser Liga in erster Linie nicht um den feinsten Fußball.“