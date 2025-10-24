Neue Überweisungsregeln verunsichern Kunden

Banken-Sprecher sieht nur „minimale Anlaufschwierigkeiten“

Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung bei der Wirtschaftskammer, spricht auf Ö1 von „minimalen Anlaufschwierigkeiten“. Es werde „laufend daran gearbeitet und nachjustiert“. Auch seitens Raiffeisen Niederösterreich-Wien gibt es wenig Nachfragen von Privatkunden – „nur vereinzelte Fälle“. Lediglich bei Firmenkunden, die für die Nutzung der Echtzeitüberweisung einen speziellen Kommunikationsstandard brauchen, könne es bei Empfängern, deren Kreditinstitute diesen noch nicht verwenden, zu Einschränkungen kommen.

Ähnlich äußerte sich auch die Finanzmarktaufsicht. Man beobachte „keine signifikanten Schwierigkeiten“. Bisher seien keine Beschwerden eingelangt, was man bei der Aufsichtsbehörde dahingehend interpretiert, „dass etwaige Probleme zwischen Bank und Kund:innen einvernehmlich gelöst werden“ konnten.