Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommt Geld richtig an?

Neue Überweisungsregeln verunsichern Kunden

Wirtschaft
24.10.2025 18:40
Die Geldinstitute sprechen von „minimalen Schwierigkeiten“ im Zuge der Einführung der ...
Die Geldinstitute sprechen von „minimalen Schwierigkeiten“ im Zuge der Einführung der Echtzeitüberweisungen.(Bild: Andrey Popov - stock.adobe.com)

Neue Vorgaben für Geldtransfers sorgen laut der Arbeiterkammer Wien für „Verunsicherung und Verwirrung“ bei Bankkunden. Das liege an den neuen Regeln im Zuge der eingeführten Echtzeitüberweisungen. Die Banken müssten „mehr aufklären“ heißt es. 

0 Kommentare

Seit dem 9. Oktober müssen Banken Echtzeitüberweisungen innerhalb des Euroraums verpflichtend anbieten. Das ist eine Banküberweisung, bei der das Geld sofort ankommt – also in Sekunden, rund um die Uhr, auch am Wochenende oder an Feiertagen.

Im Zuge der Einführung gibt es neue Regeln, um Fehlüberweisungen oder auch Betrugsfällen vorzubeugen: Als Sicherheitsvorkehrung prüfen die Kreditinstitute vor der Durchführung der Überweisung, ob die IBAN und der Empfängername auch zusammenpassen.

Dabei gilt ein spezielles Ampelsystem: 

  • Grünes Licht: Beide Parameter (IBAN und Empfängername) stimmen überein.
  • Gelbes Licht: Bei leichten Abweichungen, wie Tippfehler im Empfängernamen: Hier gibt das System einen Hinweis mit einem Vorschlag für den richtigen Namen aus.
  • Rotes Licht: Es gibt grobe Abweichungen zwischen IBAN und Empfängername. Der Kunde erhält eine Warnung, die er aber übergehen und die Überweisung trotzdem durchführen kann. Allerdings übernehme er dann die Haftung für den Fall einer Fehlüberweisung.

Diese seit gut zwei Wochen geltenden neuen Regeln würden aber nun unter Bankkunden „Verunsicherung und Verwirrung“ stiften, wie Gabriele Zgubic-Engleder, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz bei der Arbeiterkammer Wien, am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“ erklärt.

Die ausgegebenen Meldungen sind für Konsumenten neu. Diese können unter anderem wie folgt aussehen: 

Bei gelbem Licht gibt es einen Vorschlag für den Empfängernamen.
Bei gelbem Licht gibt es einen Vorschlag für den Empfängernamen.(Bild: Raiffeisen Niederösterreich-Wien)
Rotes Licht bei groben Abweichungen zwischen IBAN und Empfängername.
Rotes Licht bei groben Abweichungen zwischen IBAN und Empfängername.(Bild: Raiffeisen Niederösterreich-Wien)

Hilfsorganisationen besorgt
Zgubic-Engleder zufolge seien die neuen Vorgaben aber grundsätzlich zu begrüßen. Sie sieht aber die Banken in der Pflicht – diese müssten „mehr aufklären, mehr informieren“. Verbrauchern rät sie, bei einer Warnung alle Daten zu überprüfen und gegebenenfalls beim Empfänger anzurufen. Unternehmen, wie zum Beispiel Handwerksbetriebe, sollten überprüfen, ob ihr Name auf der Rechnung mit dem bei der Bank hinterlegten Kontonamen übereinstimme. 

Mitte der Woche hatten sich auch Hilfsorganisationen besorgt gezeigt, dass die neuen Regeln gemeinnützige Organisationen „in den entscheidenden Spendenmonaten vor Weihnachten“ treffen könnten. Probleme gebe es vor allem bei Organisationen mit langen Namen, mit Umlauten im Namen oder dort, wo der Organisationsname in einer anderen Sprache dargestellt wird, erklärte Ruth Williams vom Fundraising Verband Austria ebenfalls im Ö1-„Morgenjournal“.

Lesen Sie auch:
Seit 9. Oktober 2025 müssen Echtzeitüberweisungen von Banken innerhalb des Euroraums ...
Schnell und sicher
Diese neuen Regeln gelten bei Banküberweisungen
09.10.2025
Neu ab 9. Oktober
Banküberweisungen: Echtzeitzahlung wird Standard
26.09.2025
WK lieferte Zahlen
So viele Überweisungen machen Österreicher im Jahr
22.09.2025

Banken-Sprecher sieht nur „minimale Anlaufschwierigkeiten“
Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung bei der Wirtschaftskammer, spricht auf Ö1 von „minimalen Anlaufschwierigkeiten“. Es werde „laufend daran gearbeitet und nachjustiert“. Auch seitens Raiffeisen Niederösterreich-Wien gibt es wenig Nachfragen von Privatkunden – „nur vereinzelte Fälle“. Lediglich bei Firmenkunden, die für die Nutzung der Echtzeitüberweisung einen speziellen Kommunikationsstandard brauchen, könne es bei Empfängern, deren Kreditinstitute diesen noch nicht verwenden, zu Einschränkungen kommen. 

Ähnlich äußerte sich auch die Finanzmarktaufsicht. Man beobachte „keine signifikanten Schwierigkeiten“. Bisher seien keine Beschwerden eingelangt, was man bei der Aufsichtsbehörde dahingehend interpretiert, „dass etwaige Probleme zwischen Bank und Kund:innen einvernehmlich gelöst werden“ konnten.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Ö1
ArbeiterkammerVerwirrungWochenende
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.765 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
242.832 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.856 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Wirtschaft
Kommt Geld richtig an?
Neue Überweisungsregeln verunsichern Kunden
Krone Plus Logo
Post gegen Casinos
Kampf um die Lotto-Lizenz in der Staatsholding
Krone Plus Logo
Die besten Tipps
Wie man jetzt günstig auf Urlaub fahren kann
Krone Plus Logo
Aktie, Gold, Immobilie
Bundeskanzler & Co: Wie Mächtige ihr Geld anlegen!
Vor dem Prozess
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf