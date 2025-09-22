So viele Überweisungen machen Österreicher im Jahr

Fehlgeleitete Zahlungen und Betrugsfälle sanken

In den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien gibt es den Abgleich von IBAN und Empfängername, der mit der neuen EU-Verordnung in Kraft tritt, schon länger. In den Niederlanden und Großbritannien führte das zu 81 Prozent weniger Betrugsfällen. „Die fehlgeleiteten Zahlungen sanken um 67 Prozent“, sagt Uitz.