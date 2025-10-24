Bestell-Chaos bei Impfstoffen: „Gleicht Lotterie“

Viele Gratis-Impfungen

Die Influenza-Impfstoffe und das angepasste Covid-Vakzin sind mit einem Impftermin beim Arzt heuer wieder kostenlos und ohne Umweg in die Apotheke erhältlich. Bereits im Vorjahr hatte die Ärztekammer Kritik an der Logistik geübt, weil bestimmte Influenza-Kontingente für die impfenden Kolleginnen und Kollegen rasch nicht mehr bestellbar waren.