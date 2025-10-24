Vorteilswelt
Ärzte verzweifelt

Bestell-Chaos bei Impfstoffen: „Gleicht Lotterie“

Österreich
24.10.2025 17:18
Patienten können sich in den Ordinationen Gratis-Impfungen abholen.
Patienten können sich in den Ordinationen Gratis-Impfungen abholen.(Bild: Groh Klemens)

Die Impfsaison hat gestartet – aber es ist nicht sicher, dass die Ärzte auch genug Impfstoff für ihre Patienten haben. Denn bei der Bestellung für die Ordinationen gibt es Probleme. Das Ordern der Impfstoffe „gleicht einer Lotterie“, kritisierte die Österreichische Ärztekammer.

0 Kommentare

„Erstens braucht man Glück, überhaupt in den entsprechenden Bestellshop hineinzukommen“, berichtete Kammer-Vizepräsident Edgar Wutscher. Und selbst wenn die Ärzte es schaffen, „besteht immer noch eine erhebliche Chance, dass keine Impfstoffe vorhanden sind“, kritisierte er am Freitag in einer Aussendung.

Viele Gratis-Impfungen
Die Influenza-Impfstoffe und das angepasste Covid-Vakzin sind mit einem Impftermin beim Arzt heuer wieder kostenlos und ohne Umweg in die Apotheke erhältlich. Bereits im Vorjahr hatte die Ärztekammer Kritik an der Logistik geübt, weil bestimmte Influenza-Kontingente für die impfenden Kolleginnen und Kollegen rasch nicht mehr bestellbar waren.

Neben den Impfungen gegen die „echte Grippe“ und gegen Covid-19 sind ab 1. November für Über-60-Jährige und Risikogruppen erstmals auch Gratis-Impfungen gegen Lungenentzündungen auslösende Pneumokokken und Gürtelrose (Herpes Zoster) direkt in Ordinationen zu bekommen.

Ärzte müssen es „schuldlos ausbaden“
„Gerade jetzt in der voll angelaufenen Impfsaison klappt der Bestellvorgang von Impfstoffen leider hinten und vorne nicht“, betonte Wutscher. Die Ärzte „müssen schuldlos ausbaden, dass zeitweise keine Impfstoffe für die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten lieferbar sind. Das ist inakzeptabel“, forderte er die Sozialversicherung zur Problemlösung auf. Diese ist für Planung und Durchführung verantwortlich.

„Impfen braucht Vertrauen. Das kann nur entstehen, wenn Patientinnen und Patienten die Sicherheit haben, dass der passende Impfstoff auch verfügbar ist, sobald sie sich impfen lassen möchten“, ergänzte Naghme Kamaleyan-Schmied, Obmann-Stellvertreterin der Bundeskurie niedergelassene Ärzte.

