Kleintransporter auf A2 umgekippt: Zwei Verletzte

Feuerwehr musste Lenker befreien

Der Beifahrer, ein 46-jähriger Ukrainer, konnte sich selbst aus dem Klein-Lkw befreien, der Lenker musste von den Feuerwehren Bad Waltersdorf und Ilz befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde das Duo mit zum Glück nur leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins LKH Feldbach gebracht.