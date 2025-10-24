Kleintransporter auf A2 umgekippt: Zwei Verletzte

Mit ihrem Klein-Lkw sind zwei Männer Freitagfrüh auf der Südautobahn (A2) bei Großwilfersdorf in der Oststeiermark verunglückt. Das Fahrzeug kippte um, der Lenker wurde eingeklemmt. Beide Insassen wurden verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr in Fahrtrichtung Graz. Ein 60-jähriger Pole verlor aus unbekannter Ursache die Herrschaft über seinen Transporter und krachte gegen die Betonleitwand. Das Fahrzeug kippte um und kam auf der Beifahrerseite zu liegen.
Feuerwehr musste Lenker befreien
Der Beifahrer, ein 46-jähriger Ukrainer, konnte sich selbst aus dem Klein-Lkw befreien, der Lenker musste von den Feuerwehren Bad Waltersdorf und Ilz befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde das Duo mit zum Glück nur leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins LKH Feldbach gebracht.
Bis etwa 8.10 Uhr war die A2 im Unfallbereich gesperrt.
