Christopher Drexler steigt aus der Politik aus

Neuer Job in der Sanlas-Holding

Die zuletzt aufgetauchten Gerüchte, der ehemalige Gesundheitslandesrat würde in die steirische Spitalsholding wechseln, hatten in eine richtige Spur geführt. Doch Drexler tritt keinen Job bei den öffentlichen Gesundheitsbetrieben an, sondern wechselt in die Privatwirtschaft: Er übernimmt im neuen Jahr eine leitende Aufgabe in der Sanlas-Holding, die mehrere Privatkliniken, Seniorenresidenzen und Reha-Einrichtungen, vorwiegend in der Steiermark, betreibt. In diesem Betrieb mit 1500 Mitarbeitern soll er für den Bereich Personal und Vertragspartnermanagement zuständig sein.