Neuer Job für den steirischen Ex-Landeschef

Drexler war in den ersten Landtagssitzungen der Schmerz über den Verlust der Regierungsfunktion anzusehen. Er gab bald nach der Rochade bekannt, sich neu orientieren zu wollen. Nun scheint er eine Aufgabe gefunden zu haben. Das Scheinwerferlicht scheute er auch in den letzten Wochen nicht, so war er etwa am Steirerball in Wien und beim Nightrace in Schladming zu Gast.