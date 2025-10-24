„Im Spiel gibt es keine Liebe zwischen uns“

„Er war mein Antrieb“

Dass sich das Duo jetzt in der höchsten heimischen Handballliga gegenübersteht, war vor Jahren nicht absehbar. Zwar spielten sie als Kinder sogar mal gegen Bayern München. Während Weiser aber ambitionierte Ziele hatte, war Kroiss später kurz vorm Aufhören. „Ich habe zu ihm gesagt ,Du hast was drauf‘“, erklärt Weiser, der während der Corona-Zeit bei THW Kiel in Deutschland gespielt hat, wie er seinen langjährigen Freund zum Wechsel nach Bregenz überredet hat. „Ich habe damals nicht gewusst, dass es sehr wohl ein Sport ist, den man in anderen Bundesländern lebt. Mein Antrieb war der Samu!“