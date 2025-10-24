„Im Spiel gibt es keine Liebe zwischen uns“

Zwei Salzburger Handball-Talente gingen einst zusammen in die Schule. Samstag treffen sie sich wieder – allerdings als Gegner in der HLA Meisterliga. Die lange Freundschaft wird kurz pausieren.
Einst gingen sie zusammen ins Salzburger Borromäum, fassten beim UHC Salzburg die ersten Schritte im Handball. Samstag stehen sie sich in der HLA Meisterliga gegenüber: Samuel Weiser und Jan Kroiss. „Ich freue mich extrem“, sagt Kroiss, der bei den BT Füchsen aus Bruck an der Mur im Tor steht. Weiser, 22-jähriger Abwehrchef bei Fivers WAT Margareten, betont: „Jan ist mein ältester Freund, es gibt viel Liebe zwischen uns. Im Spiel gibt es aber keine Liebe.“
Auch wenn es von beiden die Aufgabe ist, Gegentore zu verhindern, schaffte es Weiser in der bisher letzten Begegnung seinem Kumpel einen Treffer einzuschenken. „Ich schulde ihm deshalb noch einen Cheeseburger“, lacht Torhüter Kroiss. Denn vor den Duellen machen sie sich untereinander immer kreative Wetten aus – der Schmäh rennt.
„Er war mein Antrieb“
Dass sich das Duo jetzt in der höchsten heimischen Handballliga gegenübersteht, war vor Jahren nicht absehbar. Zwar spielten sie als Kinder sogar mal gegen Bayern München. Während Weiser aber ambitionierte Ziele hatte, war Kroiss später kurz vorm Aufhören. „Ich habe zu ihm gesagt ,Du hast was drauf‘“, erklärt Weiser, der während der Corona-Zeit bei THW Kiel in Deutschland gespielt hat, wie er seinen langjährigen Freund zum Wechsel nach Bregenz überredet hat. „Ich habe damals nicht gewusst, dass es sehr wohl ein Sport ist, den man in anderen Bundesländern lebt. Mein Antrieb war der Samu!“
Mittlerweile bezeichnet er die Entscheidung, mit Handball weiterzumachen, als „mit die beste in meinem Leben“. Neben dem Sport studiert Kroiss in Graz Soziale Arbeit. Weiser ist für Sportwissenschaften an der Schmelz in Wien eingeschrieben, konzentriert sich aber voll auf Handball. „Ich will so viel Energie wie möglich reinstecken“, bleiben die Ambitionen groß. Zuerst gilt es für beide aber, im internen Salzburger Duell als Sieger vom Platz zu gehen und die nächste Cheeseburger-Wette für sich zu entscheiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.