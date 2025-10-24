Schüler ausgeraubt und mit Faustschlägen verletzt

Als Passant einschritt, flüchtete Täter

Der 15-Jährige wollte den Raub vereiteln und hielt den Unterarm des Räubers fest. „Daraufhin schlug der Täter mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Jugendlichen ein.“ Als ein Passant auf den Überfall aufmerksam wurde und sich nach dem Geschehen erkundigte, flüchtete der Täter zunächst in Richtung Altstadt. Der Schüler wollte ihn verfolgen, verlor ihn jedoch aus den Augen und kehrte zum Tatort zurück.