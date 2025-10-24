Schüler ausgeraubt und mit Faustschlägen verletzt

Brutalo Attacke am frühen Freitagmorgen in der Tiroler Silberstadt Schwaz! Ein Schüler (15) wurde von einem Unbekannten bedroht und ausgeraubt. Als sich der Jugendliche zur Wehr setzen wollte, bekam er eine Tracht Faustschläge auf den Kopf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Ereignet hat sich der Überfall um kurz vor 7.30 Uhr. „Der 15-Jährige wartete beim Westeingang der Stadtgalerien auf einen Schulkollegen, als er von einem bis dato unbekannten Mann, der mit einem Halstuch vermummt war, angesprochen und im Tiroler Dialekt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge bedrohte der Täter den Schüler, tastete seine Hosentaschen ab und entwendete rund 80 Euro.
Daraufhin schlug der Täter mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Jugendlichen ein.
Ein Sprecher der Polizei
Als Passant einschritt, flüchtete Täter
Der 15-Jährige wollte den Raub vereiteln und hielt den Unterarm des Räubers fest. „Daraufhin schlug der Täter mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Jugendlichen ein.“ Als ein Passant auf den Überfall aufmerksam wurde und sich nach dem Geschehen erkundigte, flüchtete der Täter zunächst in Richtung Altstadt. Der Schüler wollte ihn verfolgen, verlor ihn jedoch aus den Augen und kehrte zum Tatort zurück.
Erneut Fußtritt verpasst
Dort fand der Teenager das Mobiltelefon des Täters, das dieser offenbar im Zuge des Überfalls verloren hatte. Kurze Zeit später kam auch der Täter selbst wieder zurück, um sein Handy zu suchen. „Nachdem das Opfer ihm das Handy zurückgegeben hatte, versetzte der Täter dem Schüler erneut einen Fußtritt und flüchtete abermals, dieses Mal in Richtung Swarovskistraße“, so die Ermittler weiter.
Fahndung verlief ohne Erfolg
Durch den Überfall wurde das Opfer „unbestimmten Grades“ verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Räuber dürfte zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen sein, war rund 1,70 Meter groß, hatte braune, lockige Haare, war schwarz gekleidet und trug helle Sportschuhe mit schwarzer Sohle.
Die Polizei bittet Zeugen und den Passanten um Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer: 059133/7250.
