Das große Himmelspektakel über dem Burgenland

Kraniche erkennen

Im Nationalpark Neusiedler See sind aber natürlich nicht nur die Kraniche am Himmel. Ihre Flugformation ähnelt der der Graugänse. Allerdings erkennt man sie daran, dass sie deutlich größer sind. Auffällig sind vor allem die langen Beine der Kraniche, die im Gegensatz zu Gänsen und Kormoranen im Flug deutlich sichtbar über die Schwanzfedern hinausragen. Kraniche haben außerdem lange Federn an den Flügelspitzen, die ähnlich wie bei Adlern oder Geier weit abgespreizt werden und an „Finger“ erinnern. Mit einer Flügelspanne mit mehr als 200 Zentimetern kann er sich darin mit großen Adlern wie zum Beispiel dem Seeadler messen.