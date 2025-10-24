Vorarlbergerinnen traten symbolisch in Streik

Gewalt in den eigenen vier Wänden

Doch nicht nur beim Geld hakt es: „Gewalt an Frauen ist nach wie vor ein massives Problem“, sagt sie. „Oft wird versucht, sie bestimmten Gruppen zuzuschieben. Doch die Statistik zeigt: Sie passiert meist im familiären Umfeld – und fast immer ist der Täter männlich.“ In der Politik sieht Caldonazzi dringenden Nachholbedarf: Zwar habe der Vorarlberger Landtag erstmals gleich viele weibliche wie männliche Abgeordnete, doch viele Frauen würden die männliche Klublinie vertreten. „Eine wirklich feministische Perspektive hört man selten.“ Damit Frauen wirklich frei entscheiden könnten, brauche es folglich andere politische Rahmenbedingungen.