„Die beste Zeit erwischt, um behindert zu sein“

„Wollen ein Vorbild sein“

Der Para-Tennissport wächst – auch in Wien. Zeitnah soll es hier erstmals ein offizielles Tour-Event geben. „Wir haben große Visionen, wollen diese Schritt für Schritt verwirklichen – wir freuen uns sehr, wenn es so gut angenommen wird“, meint Straka. Dessen erstes Turnier als Veranstalter 1998 ein Rollstuhl-Event war, er daher ein Herz für eine lange Para-Zukunft in Wien hat. Denn: „Wir machen es, weil wir es wollen, Vorbild sein wollen. Nicht wegen des Geldes – es ist für uns aktuell eine reine Investition, kein Businessmodell.“