Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ansage von Ski-Ass!

Große Kristallkugel im Visier! „Möglich, aber …“

Ski Alpin
24.10.2025 18:26
Henrik Kristoffersen nimmt die große Kristallkugel ins Visier.
Henrik Kristoffersen nimmt die große Kristallkugel ins Visier.(Bild: GEPA)

Henrik Kristoffersen hält es grundsätzlich für machbar, als reiner Techniker im Ski-Weltcup Marco Odermatt die große Kristallkugel streitig zu machen. „Ich glaube, es ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwierig“, meinte der Norweger am Freitag beim „FIS Race Talk“ in Sölden. „Du musst ihn im Riesentorlauf oft schlagen, zwischen acht und zehn Siege holen und 18-, 19-mal am Podest sein, dann kannst du dir auch ein paar Patzer erlauben.“

0 Kommentare

Kristoffersen, der nur Slalom und Riesentorlauf bestreitet, hatte in der Vorsaison in der Gesamtabrechnung hinter Odermatt den zweiten Platz belegt – allerdings mit 605 Punkten weniger. „Wenn er 2.000 Punkte macht, kannst du es vergessen, mit einer Disziplin weniger“, betonte Kristoffersen. Der Schweizer Odermatt könnte in dieser Saison zum fünften Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewinnen.

Lesen Sie auch:
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Kurz vor Saisonstart
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
22.10.2025
Nächste Hiobsbotschaft
Ski-Drama! Olympia-Aus ist nun traurige Gewissheit
23.10.2025

Podiumsgast bei dem Format war auch Federica Brignone, die Gesamtweltcup-Siegerin 2024/25, die aktuell nach einem Schien- und Wadenbeinbruch und einem Kreuzbandriss an ihrer Rückkehr arbeitet. Ob die Italienerin bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina d‘Ampezzo starten können wird, wisse sie noch nicht, erklärte sie erneut. „Ich versuche es, ich arbeite wirklich hart dafür“, sagte Brignone und ergänzte: „Man wird mich sicher dort bei den Rennen sehen, wenn ich bereit bin, wenn mein Körper das will und ich auf meinem gewohnten Level sein kann.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Henrik KristoffersenFederica Brignone
Sölden
Kristallkugel
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.765 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
242.832 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.856 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Ski Alpin
Ansage von Ski-Ass!
Große Kristallkugel im Visier! „Möglich, aber …“
Krone Plus Logo
Vorschau der Experten
„Man kann das Glück mit harter Arbeit erzwingen“
Seine letzte Saison?
„Ein Tsunami!“ Pinturault knöpft sich die FIS vor
Lizz Görgl:
„Das Buch hat sich von selbst geschrieben“
Nächste Hiobsbotschaft
Ski-Drama! Olympia-Aus ist nun traurige Gewissheit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf