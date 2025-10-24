Große Kristallkugel im Visier! „Möglich, aber …“

Podiumsgast bei dem Format war auch Federica Brignone, die Gesamtweltcup-Siegerin 2024/25, die aktuell nach einem Schien- und Wadenbeinbruch und einem Kreuzbandriss an ihrer Rückkehr arbeitet. Ob die Italienerin bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina d‘Ampezzo starten können wird, wisse sie noch nicht, erklärte sie erneut. „Ich versuche es, ich arbeite wirklich hart dafür“, sagte Brignone und ergänzte: „Man wird mich sicher dort bei den Rennen sehen, wenn ich bereit bin, wenn mein Körper das will und ich auf meinem gewohnten Level sein kann.“