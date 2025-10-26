Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haubenkoch sagt

„Junge wissen gar nicht, wie gutes Essen schmeckt“

Oberösterreich
26.10.2025 13:00
Fast Food statt selber kochen – ein fataler Trend, befindet Haubenkoch Erich Lukas von der Verdi ...
Fast Food statt selber kochen – ein fataler Trend, befindet Haubenkoch Erich Lukas von der Verdi Diele.(Bild: Jöchl Martin)

„Es wird in den Familien oft nicht mehr gekocht. Statt eines gemeinsamen Abendessens gibt es Fast Food. Das Resultat: Die Jungen wissen oft gar nicht mehr, wie gutes Essen schmeckt.“ Diese ernüchternde Bilanz zieht Haubenkoch Erich Lukas (61) von der Verdi Diele in Linz. Den kulinarischen Alltag beäugt er mit Grausen.

0 Kommentare

Anlass für unser Gespräch war der „Krone“-Bericht über den ehemaligen Haubenkoch Georg Friedl, der seit zwei Jahren im Bistro im Winkler Markt in Linz-Urfahr abgelaufene Lebensmittel verkocht und darin wesentlich mehr Sinn findet als in seiner früheren Arbeitswelt, der Haute Cuisine.

„Haubenküche ist ein harter Kampf“
Unterhaltungen mit solchen Küchenkönnern sind immer interessant. Das zeigte sich auch beim Gespräch mit Erich Lukas (61) von der Verdi Diele. Seit 70 Jahren wird dort auf höchstem Niveau gekocht. Sohn Philipp (31) steht in den Startlöchern, um den Familienbetrieb weiterzuführen. Das freut den Papa, der aber auch sagt: „Die Haubenküche ist ein harter Kampf. So etwas machst du nicht des Geldes wegen, sondern nur aus Leidenschaft. Für meine Frau und mich sind 15-, 16-Stunden-Tage, von 8 Uhr früh bis 2 Uhr morgens, ganz normal. Da ist sehr viel Herzblut dabei.“

Fleischpreise seit der Pandemie verdoppelt
Lukas sieht mit Interesse, wie sich das Essverhalten teilweise in eine ganz andere Richtung entwickelt als früher: bewusster, regionaler und auch vegetarischer. Er ärgert sich aber über das grassierende Teilwissen über Produktqualität: „Massentierhaltung kann man nicht mit hochwertiger bäuerlicher Produktion vergleichen. Aber das macht sich auch beim Preis bemerkbar. Seit der Pandemie haben sich die Fleischpreise verdoppelt.“ 

Lesen Sie auch:
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Krone Plus Logo
Kocht im Supermarkt
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
19.10.2025

„Kulinarische Vielfalt verschwindet“
Einen tristen Befund stellt Lukas dem Nachwuchs aus: „In vielen Familien sind beide Elternteile berufstätig. Da fehlt die Zeit, gemeinsam zu kochen  – außer vielleicht an den Wochenenden. Der Großteil geht aber lieber zum Beispiel zum Chinesen, wo man um 15 Euro genug bekommt, um satt zu werden. Aber wie sollen die Kinder lernen, was gut schmeckt, wenn sie nur noch Fast Food aufgetischt bekommen?“  Er erklärt sich so auch, warum die Systemgastronomie boomt und die Speisekarten immer weniger Gerichte anführen: „Die Innereienküche etwa ist praktisch verschwunden. Die kulinarische Vielfalt verschwindet.“

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
191.271 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
161.871 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
160.264 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im TICKER
LIVE: Gelingt Rapid gegen Ried der wichtige Sieg?
Rapid bei der SV Ried:
Statt Meisterkurs droht erneut ein A1-Müllplatz
Haubenkoch sagt
„Junge wissen gar nicht, wie gutes Essen schmeckt“
3. Liga auf krone.tv
Ab 14.55 LIVE: LASK trifft auf Leader Voitsberg
Erst 18 Jahre alt
Entflohener Häftling in Linzer Hotel erwischt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf