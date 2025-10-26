„Junge wissen gar nicht, wie gutes Essen schmeckt“

„Haubenküche ist ein harter Kampf“

Unterhaltungen mit solchen Küchenkönnern sind immer interessant. Das zeigte sich auch beim Gespräch mit Erich Lukas (61) von der Verdi Diele. Seit 70 Jahren wird dort auf höchstem Niveau gekocht. Sohn Philipp (31) steht in den Startlöchern, um den Familienbetrieb weiterzuführen. Das freut den Papa, der aber auch sagt: „Die Haubenküche ist ein harter Kampf. So etwas machst du nicht des Geldes wegen, sondern nur aus Leidenschaft. Für meine Frau und mich sind 15-, 16-Stunden-Tage, von 8 Uhr früh bis 2 Uhr morgens, ganz normal. Da ist sehr viel Herzblut dabei.“