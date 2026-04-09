Beim Überholen einen anderen Mopedfahrer berührt

Es wurde dann eng

In einer Rechtskurve vor einer Überführung sah der Bursch, der eine Mitfahrerin hatte, laut seinen eigenen Angaben, einen Pkw mit einem 19-Jährigen aus Münzbach am Steuer bereits kommen. Er wollte den zweiten Mopedlenker dennoch noch überholen. Beim Überholvorgang touchierte er das zweite Moped, beide Zweiradfahrer stürzten.