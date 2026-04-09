Beim Überholen einen anderen Mopedfahrer berührt

Obwohl ihm auf einem Güterweg schon ein Auto entgegenkam, wollte ein 15-Jähriger in Unterweitersdorf (OÖ) noch schnell mit seinem Moped einen anderen Zweiradfahrer überholen. Das ging schief, die beiden kamen zu Sturz.
Ein 15-Jähriger aus Neumarkt im Mühlkreis war am Mittwoch kurz vor 20 Uhr mit seinem Moped – am Sozius saß eine ebenfalls 15-Jährige aus – am Güterweg Oberwögern im Gemeindegebiet von Unterweitersdorf. Auf einem zweiten Moped fuhr ein weiterer 15-Jähriger aus Unterweitersdorf.
Es wurde dann eng
In einer Rechtskurve vor einer Überführung sah der Bursch, der eine Mitfahrerin hatte, laut seinen eigenen Angaben, einen Pkw mit einem 19-Jährigen aus Münzbach am Steuer bereits kommen. Er wollte den zweiten Mopedlenker dennoch noch überholen. Beim Überholvorgang touchierte er das zweite Moped, beide Zweiradfahrer stürzten.
Ein Moped schlitterte dabei in den entgegenkommenden Pkw, der die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der überholende 15-Jährige und seine Mitfahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht
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